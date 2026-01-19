Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Спортно-техническата комисия на БФС определи датите и часовете за четвъртфиналите на Sesame Купа на България, както следва:

10 февруари (вторник), 18:00 часа

ЦСКА - ЦСКА 1948 

11 февруари (сряда), 15:00 часа

Ботев (Враца) - Арда (Кърджали)

11 февруари (сряда), 18:00 часа

Лудогорец - Левски

12 февруари (четвъртък), 18:00 часа

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив)