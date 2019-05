Ново увеличение на телевизионния пакет MAX Sport Plus

© Абонатите на мобилния оператор А1, които са си включили спортния пакет Max Sport Plus, бяха неприятно изненадани днес, научи Plovdiv24.bg. Повечето от потребителите бяха уведомени с SMS за повишаването на цената на услугата. Тя влиза в сила от 1 юли, като удоволствието да гледаш 5-те канала MAX Sport 1, MAX Sport 2, MAX Sport 3, MAX Sport 4 и EDGEsport вече ще струва 5,99 лева с ДДС.



Припомняме, че до този момент таксата за същата услуга бе 4.99 лв. на месец при 2-годишен абонамент.



Решението за промяната на цената се появи и в сайта на А1.



Ето какво съобщават от мобилния оператор:



Oт 01.07.2019 месечната такса с 2-годишен абонамент за пакет MAX Sport Plus се променя на 5.99 лв. с ДДС



Oт 01.07.2019 месечната такса с безсрочен абонамент за пакет MAX Sport Plus се променя на 9.99 лв. с ДДС