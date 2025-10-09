Новини
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (1)
Отново "златен"! Карлос Насар с поредна световна титла в щангите!
Автор: Георги Куситасев 22:17Коментари (1)46
© FB: Weightlifting House
Мегазвездата във вдигането на тежестите Карлос Насар спечели третата си световна титла при мъжете на планетарен шампионат.

21-годишната мегазвезда започна с четвърто място в движението "изхвърляне", но смаза всички във второто движение - "изтласкване", постигайки 222 кг, което е нов световен рекорд. Така той стигна до златото в двубоя на Мондиал 2025 във Фьорде, Норвегия. 

Олимпийският и двукратен планетарен първенец дебютира в категория до 94 кг точно на този форум. 

В първото движение Карлос записа постижение от 173 кг, след което направи два неуспешни опита на 178 и 182 кг. 

Лидер след първото движение бе иранецът Алиреза Моени Седех, който записа световен рекорд със 182 кг. Втори е сънародникът му Али Алипур със 176, а трети - колумбиецът Хуан Алборнос от Колумбия, който в група "Б" вдигна 175 кг.

Във второто Карлос започна с 210 кг, след което записа успешни опити на 219 кг и 222 кг, за да остане недостижим!

Карлос Насар стъпи на световния връх в категория до 81 кг. през 2021 година в Ташкент, Узбекистан, и при 89-килограмовите в Манама, Бахрейн, през миналата годин, а сега вече е шампион в трета различна теглова дивизия!

Ето и крайното класиране в "Топ 3" в двубоя: 

1. Карлос Насар (България) - 173 кг/222 кг - 395 кг

2. Алиреза Моейни (Иран) - 182 кг/209 кг - 391 кг 

3. Али Алипур (Иран) - 176 кг/211 кг - 387 кг
Това момче е феномен само здраве да има сърцето е огромно дълбок поклон и респект
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
