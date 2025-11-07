Карлос Насар е отказал трета поредна оферта да се състезава за Бахрейн. Евентуален трансфер е коментиран при визитата му в страната в последната седмица. Там той бе поканен специално, за да наблюдава Азиатските младежки игри.
Спортният мениджър Николай Жейнов, който беше с Насар в Бахрейн, потвърди за сериозен интерес от други две държави – Саудитска Арабия и Катар.
По време на посещението си световният рекордьор дори е преминал медицински прегледи, но според Жейнов причина за тях са проблемите му с рамото.
По информация на NOVA, разговори с Българската федерация по вдигане на тежести не са водени, а тя не е склонна да даде разрешение за трансфер.
Това означава, че Насар ще трябва да изтърпи наказание преди да получи право да се състезава за друга държава.
Мениджърът на Карлос Насар: В България не може да се разберем за договор за 3800 лева, а в чужбина му дават 120 000 долара на месец
18.10
Филип Буков: Пуснаха Карлос и сякаш времето спря, получи се вакуум. Всички хора оставиха телефони, книги, кой каквото имаше и гледаше Карлос
10.10
