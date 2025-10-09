Новини
Карлос Насар: Накарах иранците да усетят българската сила
Автор: Георги Куситасев 23:00Коментари (0)102
© FB: Bulgaria Weightlifting
Новият световен шампион в категория до 94 кг Карлос Насар говори пред медии след спечелената трета световна титла при мъжете в трета различна категория! 

21-годишният мегаталант, който е и актуален олимпийски първенец, стана планетарен първенец на шампионата на планетата във Фьорде, Норвегия

"Предпочетох да не взимам медал в изхвърлянето, отколкото сребърен. Знаете, че изхвърлянето не го можем много-много, макар последната година да ми се получаваше. Това е една от най-ценните ми титли. Много хора ме подкрепяха и очакваха титлата. Аз ги накарах за момент да се съмняват, но се преборих. Дадох на хората, което заслужават - чухме българския химн. Много хора пяха “българи юнаци", така че мисията е изпълнена.

"Накарах иранците да усетят българската сила. По-лошото за тях е, че им дадох малко надежда, че могат да спечелят и тогава ги ударих. Пълна почивка няма никога, не спираме да работим. Обичам това, което правя и съм удовлетворен", каза Насар.
