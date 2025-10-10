Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (10)
Майката на Карлос Насар: Той събужда духа на българина
Автор: Георги Куситасев 11:50Коментари (0)88
© FB: Plamen-Polia Polia
Поля Иванова, майка на мегазвездата в българския и световен спорт Карлос Насар, даде ексклузивно интервю за "Фокус" след спечелената трета световна титла в трета различна категория на нейния син

Това се случи на форума във Фьорде, Норвегия. 

"Карлос събужда духа на българина. Това, че българите можем, че сме непобедими. Карлос обединява нацията ни. Прави го не само той, видяхме и волейболистите, толкова "златни" деца. Няма да изброявам, защото ще пропусна някого, но новото поколение, което идва, като че ли възкръсва българския дух.

Неговото послание от това състезание е точно това - "Никога не се предавай!" и вярата. Ние сме един народ с голяма вяра и просто трябва да се обърнем към нашите ценности и нашата история, просто да си припомним кои сме ние", заяви щастливата г-жа Иванова пред нашата медия. 

Цялото интервю с Поля Иванова очаквайте в следващите часове на сайта на "Фокус" и в ефира на радио "Фокус".
Още по темата: общо новини по темата: 43
09.10.2025
09.10.2025
04.10.2025
30.09.2025
30.09.2025
20.05.2025
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Тодор Янчев дебютира начело на младежите с много сложно гостуване
 Нефтохимик с първа купа за сезона
 Карлос Насар: Накарах иранците да усетят българската сила
 Борисов: Карлос счупи и рекорда на планетата!
 Отново "златен"! Карлос Насар с поредна световна титла в щангите!

Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: