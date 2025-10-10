Майката на Карлос Насар: Той събужда духа на българина

© FB: Plamen-Polia Polia Поля Иванова, майка на мегазвездата в българския и световен спорт Карлос Насар, даде ексклузивно интервю за "Фокус" след спечелената трета световна титла в трета различна категория на нейния син.



Това се случи на форума във Фьорде, Норвегия.



"Карлос събужда духа на българина. Това, че българите можем, че сме непобедими. Карлос обединява нацията ни. Прави го не само той, видяхме и волейболистите, толкова "златни" деца. Няма да изброявам, защото ще пропусна някого, но новото поколение, което идва, като че ли възкръсва българския дух.



Неговото послание от това състезание е точно това - "Никога не се предавай!" и вярата. Ние сме един народ с голяма вяра и просто трябва да се обърнем към нашите ценности и нашата история, просто да си припомним кои сме ние", заяви щастливата г-жа Иванова пред нашата медия.



Цялото интервю с Поля Иванова очаквайте в следващите часове на сайта на "Фокус" и в ефира на радио "Фокус".