Нидерландия търси задължителна победа днес в битката за Мондиал 2026
Мачът започва в 19:00 часа на стадион "Йохан Кройф Арена" в Амстердам.
"Лалетата" са лидер в този поток с актив от 13 точки, спечелени в 5 мача. На втора позиция са Полша и Финландия. Двата тима имат по 10, но днешният съперник на Нидерландия е с мач повече.
Победа за гостите днес ще обърка сериозно сметките на Роналд Куман и компания.
В директните двубои Нидерландия е в серия от 5 поредни победи.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на "лалетата" е 1.12, докато този за гостите е 20.00. Равенството е оценено на 9.00.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Нидерландия е оценен на 1.12, докато евентуален триумф на Финландия е със ставка 21.00. Равенството е оценено на 9.00.
