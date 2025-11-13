Сподели Сподели
Франция посреща Украйна днес в мач от група "D" на световните квалификации от зона "Европа".

Мачът ще се проведе на стадион "Парк де Пренс" във френската столица Париж от 21:45 ч.

При победа днес, Франция ще подпечата билета си за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико идното лято. В квалификационния си цикъл до момента "петлите" имат три победи и едно равенство и са първи в групата си с 10 точки.

Украйна са втори в класирането със 7 точки.

Предишния двубой между тези два тима през септември месец тази година завърши 2:0 в полза на Франция.

Бетинг операторът Palmsbet.com предлага следните ставки за този мач: коефициент 1.66 за победа на "петлите", 6.66 за равенство и 15.00 за победа на гостите от Украйна.

BETHUB.bg предлаха сходни коефициенти - 1.22 за победа на домакините, 6.25 за равенство и 15.50 за победа на гостите.