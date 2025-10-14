ЗАРЕЖДАНЕ...
България гостува на Испания с мечти за приемлива загуба
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Селекцията на Луис де ла Фуенте заема първо място във временното класиране с 9 точки. Европейските шампиони спечелиха единственото си домакинство на Грузия с 2:0. Последният мач между двата отбора в София завърши 3:0 за "Ла Фурия Роха".
Играчите на Александър Димитров са на последното 4-то място без точка. Националите ни загубиха единственото си гостуване на Грузия с 3:0. България няма победа над Испания в 4 мача между двете държави.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на испанците е 1.01, докато този за гостите е 81.00. Равенството е оценено на 20.00.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Испания е оценен на 1.01, докато евентуален триумф на България е със ставка 101.00. Равенството е оценено на 35.00.
Милен Василев само пред "Фокус": Шокиран съм от подновяването на лиценза на БФШ 2022! Очакват ни жестоки международни санкции!
02.10
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Вътьо Казана
преди 56 мин.
Направо се моля да не направих някой героичен равен (испанците са без основни футболисти), а да ни бият, че ще започне един вой - видите ли, алабала :-)))))
Стефанов 24
преди 1 ч. и 24 мин.
"България гостува на Испания с мечти за приемлива загуба" нормалните състезатели,даже и футболисти отиват на двубой с нагласата да спечелят. Нашете ритни топковци - отиват за " приемлива загуба"!! Футболът трябва да се забрани със закон във Българи!
