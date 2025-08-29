България атакува Световното по волейбол с 10 дебютанти

© БФ Волейбол Българският национален отбор по волейбол ще бъде с 10 дебютанти на Световното първенство за мъже, което предстои от 12-и до 28-и септември във Филипините.



От състава, който взе участие на последния мондиал в Полша през 2022 г., отново ще видим капитана Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов и Аспарух Аспарухов.



Кои са новите имена в отбора?



Дебют в състава ще направят разпределителите Симеон Николов и Стоил Палев.



Диагоналът Венислав Антов също ще изиграе първото си световно първенство с мъжкия национален отбор.



В тази група попадат и посрещачите Георги Татаров и Руси Желев.



От централните блокировачи единствено Алекс Грозданов има участие на предишен Мондиал. За Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков това ще бъдат първи мачове на световно първенство.



Дамян Колев и Димитър Добрев ще имат отговорната задача да водят посрещането и да дадат най-доброто от себе си в защита.



Състав на България по постове:



Разпределители: Симеон Николов, Стоил Палев



Диагонали: Венислав Антов, Александър Николов



Посрещачи: Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Руси Желев



Централни блокировачи: Алекс Грозданов (к), Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков



Либера: Дамян Колев и Димитър Добрев