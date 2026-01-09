Министерския съвет одобри финансиране в размер на 15 милиона евро за организирането и провеждането на "Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza".Стартът на 109-ото издание на легендарното състезание ще бъде даден в Несебър, като събитието е ще се проведе в периода 8-10 май 2026 г.Програмата предвижда официална церемония по откриването и първите три етапа от надпреварата, които ще се проведат на българска територия.Договорът за домакинството се сключва с носителя на изключителните права "RCS Sports & Events S.r.l.". Споразумението гарантира маркетингови и икономически ползи, включително три спонсорски пакета с телевизионна видимост за местни компании. Осигурено е и правото за безплатно излъчване на живо на състезанието от български телевизионен оператор с национално покритие. По този начин се цели популяризирането на Несебър като туристическа дестинация и привличането на международен интерес.