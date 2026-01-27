Кметът на Бургас за Giro d'Italia 2026: Това е оромно събитие за нашия град и голяма чест
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Община Бургас
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
На срещата присъстваха кметът Димитър Николов и зам.-кметът по спорт и туризъм Манол Тодоров.
"Ще направим всичко възможно за перфектното провеждане на етапа от колоездачната обиколка на Италия. Това събитие е от огромно значение на нашия град и за нас е чест да сме част от Колоездачната обиколка на Италия“, каза кметът Димитър Николов.
През настоящата година ще се проведе 109-то издание на Колоездачната обиколка на Италия - Giro d'Italia.
В нея ще участват 180 колоездачи. В Бургас ще бъде финалът на първия етап, с начална точка Несебър и стартът на втория в посока към Велико Търново. Следващият етап е Пловдив – София. След трите етапа в България, състезанието в Италия ще започне от Катандзаро, отправяйки се към Алпите с кратко навлизане в Швейцария и насочване към Североизточна Италия. Ще има три почивни дни, един часовников етап от 40.2 километра и седем етапа, завършващи на изкачване, като повечето от тях трябва да бъдат преодолени в последните две седмици. Общата денивелация е 49 150 метра, а най-високата точка, през която ще премине колоната, е 2233 метра.
Още от категорията
/
Българският Кевин Леврони: Киро - Скалата ми измисли прякора, само Лазар Ангелов успя да постигне нещо от бодибилдинга
14.01
Григор Димитров ще се готви с бивш номер 1 в света за старта на Откритото първенство на Австралия
14.01
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.