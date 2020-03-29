Íèêîëà Èëèåâ: Íÿìà äà ïîäïèøà äîãîâîð ñ Áîòåâ! Èñêàò ìå Èíòåð, Þâå, Ìàí Þí, ÏÑÆ è Áåíôèêà!

Îáÿâåíèÿò îò íÿêîè ñïåöèàëèñòè êàòî "äèàìàíò" â øêîëàòà íà Áîòåâ (Ïä) Íèêîëà Èëèåâ ñåíçàöèîííî îáÿâè, ÷å áúäåùåòî ìó íå ñâúðçàíî ñ "æúëòî-÷åðíèÿ" êëóá. Òàëàíòúò îò Ðóñå ùå íàâúðøè 16 ãîäèíè íà 6 þíè, íî êàòåãîðè÷íî îòêàçâà äà ïîäïèøå ïðîôåñèîíàëåí äîãîâîð ñ "êàíàðèòå".
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Íàïàäàòåëÿò ïîòâúðäè åêñêëóçèâíàòà íîâèíà íà Plovdiv24.bg îò 12 ôåâðóàðè, ÷å êúì íåãî èìà ðåàëåí èíòåðåñ îò Èíòåð (Ìèëàíî) è çàòîâà å îòêàçàë îôåðòàòà íà Àÿêñ (Àìñòåðäàì). Íåùî ïîâå÷å - ñåãà Íèêîëà Èëèåâ ðàçêðè, ÷å îñâåí ñïîìåíàòèòå äâà ãðàíäà, èíòåðåñ êúì íåãî èìà ñúùî òàêà îò Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä, Þâåíòóñ, ÏÑÆ è Áåíôèêà.
"Äà, Àÿêñ ïðîÿâèõà ìíîãî ñåðèîçåí èíòåðåñ êúì ìåí, íî òîâà íå áåøå åäèíñòâåíèÿò êëóá. Áÿõà íà ïðåãîâîðè ñ ìîÿ àãåíò, íî êîëêîòî è äîáðî äà áåøå òÿõíîòî ïðåäëîæåíèå çà ìîåòî ðàçâèòèå è óñëîâèÿ, ìîÿò àãåíò ðåøè, ÷å èìà ïî-äîáðî ìÿñòî çà ìåí. Ïîòâúðæäàâàì, ÷å èìà ðåàëåí èíòåðåñ êúì ìåí îò Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä è Èíòåð è àç ñúì íàèñòèíà ìíîãî ïîëàñêàí! Ìîÿòà ìå÷òà âèíàãè å áèëà äà èãðàÿ â ãîëÿì åâðîïåéñêè îòáîð. Íåùàòà çàïî÷âàò äà ìè ñå ñëó÷âàò ñ èíòåðåñà íà êëóáîâå êàòî Èíòåð, Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä, Àÿêñ, Þâåíòóñ, ÏÑÆ è Áåíôèêà. Êîëêîòî è äà îáè÷àì è õàðåñâàì Áîòåâ (Ïä), íå áèõ ñå ñúãëàñèë äà ïîäïèøà ïðîôåñèîíàëåí äîãîâîð ñ êëóáà. Íàäÿâàì ñå, ÷å ðàçáèðàòå çàùî", çàÿâè Íèêîëà Èëèåâ ïðåä êîëåãèòå îò Ñïîðòàë.